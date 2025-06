Tatiana Weston-Webb volta às competições e garante quartas em Saquarema

Tati Weston-Webb recebe o carinho do público brasileiro. Thiago Diz / Divulgação/WSL

Em sua primeira competição após se afastar para tratar da saúde mental, a gaúcha Tatiana Weston-Webb voltou em grande estilo, na nona etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Neste domingo (22), na praia de Itaúna, ela ganhou a terceira bateria, contra a australiana Tyler Wright, bicampeã mundial em 2016 e 2017, e a estadunidense Caitlin Simmers, atual campeã do mundo e vencedora das duas últimas temporadas em Saquarema.

Sem competir desde março, Tati conseguiu a vaga diretamente com 12.17, contra 9.00 de Simmer e 7.27 de Wright.

— Foi tão estranho estar de volta à água com todo mundo. Na verdade, meu primeiro surfe aqui em Itaúna foi esta manhã, antes da competição. Eu só queria sair, me divertir e poder deixar meu surfe fluir livremente. Sinto que o começo deste ano foi muito diferente para mim porque eu não tinha aquela conexão entre mente, corpo e alma — disse a surfista de 29 anos, e seguiu:

— Tirei um tempo de folga, fui para as Ilhas Mentawai (no Oceano Índico, a 150 km da costa oeste da Indonésia), peguei ondas ótimas, passei muito tempo com meu marido, minha família e pessoas próximas, o que eu realmente apreciei.

Tatiana, que recebeu um convite (wildcard) para disputar a etapa brasileira se mostrou muito entusiasmada com o regresso.

— Sim, estou muito animada por estar aqui. É muito estranho porque eu realmente pensei que tiraria o ano inteiro de folga, mas como era no meu país, eu me sinto em casa aqui em Itaúna, e a torcida brasileira é incrível, não podia ficar de fora — concluiu a vice-campeã do mundo em 2021.

Nas quartas, a atual vice-campeã olímpica irá enfrentar Caroline Marks, dos Estados Unidos, revivendo a disputa pela medalha de ouro em Paris.

Luana Silva bate campeã do mundo e segue na disputa

Luana derrotou atual campeã mundial. Camila Othon / Divulgação/WSL

A segunda brasileira no evento é Luana Silva, que venceu o último Mundial júnior. Na primeira rodada, ela acabou em último na bateria contra a australiana Molly Picklum, que venceu com 13.50, e a estadunidense Caroline Marks, segunda com 9.60. Luana somou apenas 6.50 e foi para a repescagem.

Em busca de vaga, a brasileira encarou Caitlin Simmers, em round eliminatório, e levou a melhor com 10.47 contra 10.24. Luana Silva enfrentará na quartas de final, a australiana Tyler Wright.

No masculino, três brasileiros avançam para as oitavas de final

Filipinho se classificou para as oitavas. Camila Othon / Divulgação/WSL

Entre os homens foram realizadas oito baterias com três surfistas, cada, e os vencedores avançaram para as oitavas de final.

Dos brasileiros Italo Ferreira, Miguel Pupo e Filipe Toledo conseguiram classificação direta, enquanto os outros cinco vão disputar a repescagem e pelo menos um vai ficar pelo caminho, já que Yago Dora e Peterson Crisanto se enfrentam por uma vaga. Dora foi o campeão da última etapa, em Trestles, na Califórnia.