Tatiana Weston-Webb e Luana Silva avançam às quartas da Liga Mundial de surfe em Saquarema

As 2 brasileiras entre as 12 concorrentes na etapa de Saquarema da Liga Mundial de surfe, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva, avançaram às quartas de final neste domingo. Tatiana enfrenta a Caroline Marks, e Luana terá pela frente a australiana Tyler Wright. Se vencerem, as brasileiras se enfrentam nas semifinais.

Tatiana Weston-Webb conseguiu a vaga diretamente ao vencer a terceira bateria, com 12.17. Ela derrotou Caitlin Simmers, dos EUA, que marcou 9.00, e Wright, com 7.27. Luana Silva precisou passar pela repescagem ao terminar a quarta e última bateria na terceira colocação, com 6.30. A australiana Molly Picklum conseguiu 13.50, e Caroline Marks, 9.60.

Na sequência, a brasileira venceu Simmers por uma pequena margem (10.47 contra 10.24). Luana formou sua nota final com as duas primeiras ondas (3.97 e 6.50), mas foi ameaçada no final. Em sua sexta tentativa, a norte-americana conseguiu 6.57 e ficou bem próxima de superar a rival. Na última onda, porém, Simmers só marcou 0.50 e foi eliminada.

NO MASCULINO, 3 BRASILEIROS GARANTEM VAGA NAS OITAVAS

Italo Ferreira, Miguel Pupo e Filipe Toledo venceram suas baterias e estão nas oitavas de final. Outros cinco brasileiros vão disputar a repescagem e pelo menos um vai ficar pelo caminho, já que Yago Dora e Peterson Crisanto se enfrentam por uma vaga. Dora foi o campeão da última etapa, em Trestles, na Califórnia.