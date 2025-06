Taremi fica retido no Irã e deve desfalcar a Inter de Milão na estreia no Mundial de Clubes

Sem conseguir viajar do Irã para os Estados Unidos, palco do Mundial de Clubes, o atacante Mehdi Taremi deverá desfalcar a Inter de Milão, vice-campeã da última Liga dos Campeões, na estreia na competição. O jogador deveria ter embarcado na sexta-feira (13) de Teerã rumo a Los Angeles, onde a equipe está concentrada, mas o espaço aéreo de seu país encontra-se fechado em decorrência de um conflito armado com Israel.