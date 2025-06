Taremi, atacante da Inter, está retido no Irã e vai perder início da Copa de Clubes

O atacante iraniano da Inter de Milão, Mehdi Taremi, está retido em Teerã devido ao conflito entre Irã e Israel e perderá o início da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, confirmou o clube italiano neste sábado (14).

Taremi, de 32 anos, viajou ao seu país natal para a partida de 10 de junho contra a Coreia do Norte, na qual marcou um gol na vitória por 3 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A Inter inicia sua campanha na Copa do Mundo de Clubes com uma partida contra o mexicano Monterrey na terça-feira, no Rose Bowl, em Pasadena, ao leste de Los Angeles.