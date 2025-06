 Tallon Griekspoor é campeão do ATP 250 de Mallorca

Tallon Griekspoor vai ganhar cinco posições no ranking.

O holandês Tallon Griekspoor conquistou neste sábado (28) o terceiro título de sua carreira. Na final do ATP 250 de Mallorca , na Espanha, ele venceu o francês Corentin Moutet por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3), em 1h56min de partida.

Esta foi a quinta decisão do holandês de 28 anos, que começou o torneio em 34º lugar no ranking mundial. Com os pontos conquistados na grama espanhola, ele ganha cinco posições e será o número 29 da classificação.