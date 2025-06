Swiatek volta a uma final depois de um ano no WTA 500 de Bad Homburg

Sem disputar uma final nem levantar um troféu desde que foi campeã de Roland Garros em junho de 2024 , a tenista polonesa Iga Swiatek , número 8 do mundo , se classificou nesta sexta-feira (27) para a decisão do WTA 500 de Bad Homburg , na Alemanha, disputado na grama.

A três dias do início do torneio de Wimbledon, Swiatek venceu na semifinal a italiana Jasmine Paolini, quarta do mundo, que continua sem vitórias em seu retrospecto contra a polonesa. Agora são quatro jogos e quatro derrotas. As parciais foram de 6/1 e 6/3, em 66 minutos.