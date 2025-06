Swiatek leva susto, mas vence Rybakina e vai às quartas de final de Roland Garros

Swiatek vibra com virada. JULIEN DE ROSA / AFP

A polonesa Iga Swiatek, número 5 do mundo, venceu de virada a cazaque Elena Rybakina (11ª), parciais de 1/6, 6/3 e 7/5, em 2h30min de jogo, neste domingo (1º), e se classificou para as quartas de final do Aberto da França.

Tetracampeã em Roland Garros, ela irá enfrentar a ucraniana Elina Svitolina, nas quartas de final. A número 14 do ranking eliminou a finalista do ano passado em Paris, a italiana Jasmine Paolini, quarta do mundo, 4/6, 7/6 (8/6) e 6/1, em 2h24min de partida, na mesma quadra Philippe-Chatrier.

Swiatek, de 24 anos, conquistou sua 25ª vitória consecutiva no torneio. Este feito a tornou a quinta jogadora da Era Aberta a vencer tal número de partidas seguidas, depois do espanhol Rafael Nadal (39), do sueco Bjorn Borg (28) e das estadunidenses Chris Evert (29) e Monica Seles (25). Esta ainda foi sua 39ª vitória em 41 partidas Grand Slam francês.

Ela ainda se tornou a primeira jogadora a chegar às quartas de final em Roland Garros por mais de seis anos consecutivos desde a espanhola Arantxa Sanchez Vicario, que atingiu a marca de 10 anos consecutivos entre 1991 e 2000.

O jogo

A ex-número 1 do mundo começou da pior forma com o surpreendente placar adverso de 6 a 1, o que parecia confirmar o declínio de uma jogadora que não levanta um troféu desde a Roland Garros em 2024.

Mas Swiatek fez valer sua experiência, habilidade e talento para vencer os dois sets seguintes, embora sem jogar seu melhor tênis, e encerrar uma partida de duas horas e meia em seu segundo match point.

Swiatek agora tem um histórico de cinco vitórias a quatro contra Rybakina, de 25 anos, que vinha de um triunfo no torneio de Estrasburgo, na França.

— Bem, foi difícil, sabe, no primeiro set eu senti como se estivesse jogando contra Jannik Sinner. Eu precisava fazer algo para voltar ao jogo, mas com ela jogando daquele jeito, senti que não tinha muita esperança — disse a polonesa, que nunca havia derrotado Rybakina no saibro.

Paolini leva virada e tem sonho adiado mais uma vez

JULIEN DE ROSA / AFP

Vice-campeão da última temporada, Jasmine Paolini foi eliminada pela ucraniana Elina Svitolina, que salvou três match points e agora busca uma inédita vaga nas semifinais em Roland Garros.

Paolini, de 29, treinada pelo espanhol Marc López e recentemente campeã do WTA 1000 de Roma, venceu o primeiro set, mas desmoronou no meio do segundo e não conseguiu se recuperar e garantir sua décima vitória consecutiva no circuito, adiando o sonho de seu primeiro título de Grand Slam. Em 2024, ela também foi finalista em Wimbledon.

Svitolina, que é casada com o francês Gaël Monfils, tem três semifinais de Grand Slam na carreira, duas em Wimbledon e uma no US Open. Em Roland Garros, ela se classificou pela quinta vez para a fase quartas de final.