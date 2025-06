Swiatek chega a Wimbledon com "confiança" após sua final em Bad Homburg

O bom desempenho na grama do torneio de Bad Homburg, onde derrotou a italiana Jasmine Paolini nas semifinais, foi uma injeção de moral antes de Wimbledon para a ex-número 1 do mundo Iga Swiatek, disse ela neste domingo (29).

Ter jogado na grama antes de Wimbledon, "como em 2023", ano em que chegou às quartas de final do Grand Slam de Londres (seu melhor resultado), "me dá mais confiança".

Swiatek diz que está se acostumando cada vez mais com as características da grama, uma superfície na qual ela não conseguiu brilhar.

"A cada ano, sinto que fica um pouco mais fácil me acostumar com a superfície e tenho mais tempo para jogar", acrescentou a nova número 4 do ranking da WTA.

Este ano, "tive mais tempo. Isso me deu a oportunidade de trabalhar meus movimentos e posturas, de jogar a bola de uma forma um pouco diferente do que costumava, e isso me ajudou. Mas, no geral, também depende da confiança que se tem naquele momento".