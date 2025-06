Susto, incredulidade e até bom-humor: palmeirenses reagem à paralisação do jogo contra o Al-Ahly por alerta meteorológico

"Mas o que importa é que a chuva foi de gols do Palmeiras", brincou Pérola Rose, que posou para a foto com Diego Almeida. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Susto, surpresa, incredulidade e até bom-humor. Cada torcedor do Palmeiras reagiu de uma forma após o jogo contra o Al-Ahly, nesta quinta (19), ter sido suspenso por 30 minutos devido a um alerta meteorológico na região do Estádio MetLife, em Nova Jersey.

No fim, a partida foi retomada, e os brasileiros venceram os egípcios por 2 a 0, resultado que já havia sido construído antes mesmo da paralisação.

O engenheiro civil Diego Almeida, 42 anos, disse que ficou assustado depois que entendeu o que estava acontecendo. Antes, chegou a desconfiar que o alerta fosse na verdade uma chamada do VAR assinalando algum pênalti contra o Palmeiras.

— Fiquei assustado porque nunca vi isso no Brasil. No começo até achei que era o VAR para alguma falta. Mas depois entendemos que era por segurança. O importante é que a torcida representou, o time jogou bem e estamos no caminho certo — resumiu.

Já a pedagoga Pérola Rose, 41 anos, brincou com a situação.

— Esse pessoal não sobreviveria a um fevereiro em São Paulo, porque não caiu uma gota d’água no estádio! Na hora que recebemos a mensagem no celular e no telão, saímos porque estamos em outro país e precisamos respeitar as regras. Mas o que importa é que a chuva foi de gols do Palmeiras. Foi o Flaco López que fez essa tempestade chegar — divertiu-se a torcedora.

A advogada Aline Flores, 36 anos, por sua vez, confessou à reportagem de Zero Hora que se assustou quando as mensagens no alto-falante e nos telões do estádio pediram para o público se abrigar.

— No início, foi um susto. Pediram para a gente desocupar os assentos, mas não chovia. Achei que dava para terminar o jogo antes de a chuva vir. Mesmo assim, valeu pela vitória — disse.





Márcio Câmara , Márcio Câmara Neto e Rubens Câmara (D). Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Houve ainda quem achou o protocolo exagerado.

— Achei desnecessário, porque não teve chuva. Esse povo aqui nunca jogou em terrão. Nos Estados Unidos, eles são meio "Nutella". Mas o importante é a vitória — opinou o advogado Rubens Câmara, 43 anos.

Já a leiloeira Dagmar Flores, que pediu para não revelar a idade, desconfiou do motivo da paralisação.

— Na hora, achei estranho. Nunca vi isso em nenhum país, mas tudo tem uma primeira vez. Para ser honesta, não acredito que tenha sido pelas condições climáticas como anunciaram — afirmou, incrédula.

Paralização de 30 minutos

O jogo foi paralisado por 30 minutos durante o segundo tempo por conta de um alerta meteorológico causado por um raio. Durante este período, os jogadores ficaram nos vestiários e o público foi orientado a se abrigar abaixo de uma marquise ou nos corredores internos do Met Life.

Leia Mais Palmeiras x Al Ahly: conheça a regra que interrompeu o jogo pelo Mundial de Clubes

Conforme o protocolo oficial válido para qualquer competição esportiva nos Estados Unidos, o evento precisa ser paralisado caso um raio caia em um perímetro de 13 quilômetros ao redor do local do jogo.