Surfistas brasileiros dominam etapa de Saquarema da WSL

Yago Dora superou a repescagem para avançar até as quartas. Camila Othon / WSL/Divulgação

Os surfistas do Brasil ditam o ritmo na etapa de Saquarema, da Liga Mundial de Surfe (WSL).

Na disputa masculina, Yago Dora e Italo Ferreira se garantiram nesta quinta (26) nas quartas de final. Além da dupla, que está em segundo e quarto lugar, respectivamente, no ranking da temporada, Miguel Pupo também se garantiu entre os oito melhores — no momento, é o 11º no geral.

Yago Dora, que vinha da repescagem com a maior nota do dia, um 15,50 sobre o compatriota Peterson Crisanto, iniciou as oitavas de final superando o mexicano Alan Cleland com 12,33 a 11,50 no total.

Logo depois, na segunda bateria, foi a vez de um confronto brasileiro e com Miguel Pupo virando diante de Filipe Toledo, na última onda, avançando às quartas com 10,83 a 10,67.

Miguel Pupo derrotou Filipe Toledo. Thiago Diz / WSL/Divulgação

O Brasil já tem um representante garantido nas semifinais, já que Dora e Pupo vão se enfrentar nas quartas, e quem avançar encara o ganhador do duelo estadunidense entre Cole Houshmand e Jake Marshall.

Do outro lado da chave, o líder do Circuito Mundial, o sul-africano Jordy Smith, terá Griffin Colapinto, dos Estados Unidos, pela frente.

Quem passar pode cruzar com Italo Ferreira, que terá nas quartas um duro embate com o australiano Ethan Ewing. O brasileiro se classificou com uma vitória sobre o estadunidense Crosby Colapinto (14,33 a 13,30).

Luana Silva na semifinal

Luana eliminou campeã mundial. Thiago Diz / WSL/Divulgação

Estreante na WSL, Luana Silva bateu a campeã mundial, a australiana Tyler Wright, por 12,80 a 8,84 e avançou para as semifinais.