Sul-americanos estreiam sem derrotas e com coincidência surpreendente no Mundial de Clubes

Arrascaeta marcou o primeiro gol do Flamengo e foi eleito o melhor da partida.

Em função da superioridade financeira dos times europeus, assim como o crescimento técnico das equipes de outros continentes, existia uma incógnita sobre como os clubes sul-americanos iriam se comportar no Mundial de Clubes . Até o momento, nenhuma das equipes perdeu e todas tiveram seus atletas como destaques.

Vale destacar que o troféu de melhor jogador da partida, chamado de Superior Player of the Match, é decidido por votação popular, no site da Fifa.