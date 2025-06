Suárez valoriza sacrifício do Inter Miami e Mascherano exalta entrega em empate com Palmeiras

Mesmo com o gosto amargo do empate sofrido nos minutos finais, o Inter Miami deixou o gramado do Hard Rock Stadium de cabeça erguida. O 2 a 2 diante do Palmeiras selou a classificação da equipe norte-americana às oitavas de final do Mundial de Clubes, em um duelo marcado pela intensidade, sacrifício físico e um adversário que cresceu tardiamente no jogo. Para Luis Suárez, eleito o melhor em campo, e para o técnico Javier Mascherano, o desempenho foi digno da grandeza do torneio e da evolução do futebol local.

"É uma competição em que você precisa estar concentrado, usar as ferramentas que tem. Temos fraquezas que precisamos melhorar, mas se estivermos focados, podemos vencer qualquer rival", disse Suárez após a partida, exaltando o espírito competitivo da equipe.

O uruguaio fez um golaço no segundo tempo e foi um dos destaques em campo, não apenas pela técnica, mas pelo empenho. "O DNA sul-americano é assim. A gente joga com sacrifício, com intensidade. A partida se resolve dentro de campo, e é ali que mostramos nossa força."

O Inter Miami, que chegou a abrir 2 a 0 e dominar o jogo por mais de 70 minutos, acabou sofrendo o empate em dois lances de desatenção e perdeu a vaga de líder do grupo para o Palmeiras. Ainda assim, Mascherano, à Caze TV, fez questão de enaltecer o desempenho coletivo e apontar as dificuldades enfrentadas.

"Foi um grande jogo do nosso time. Nos últimos 15 minutos os jogadores estavam muito cansados. Na nossa liga é diferente, não estamos acostumados a manter essa intensidade por tanto tempo, mas fizemos uma partida enorme", destacou o treinador, que agora se prepara para encarar o Paris Saint-Germain nas oitavas.

Com o resultado, o Inter Miami termina em segundo lugar no Grupo A e enfrentará o time francês no domingo, em Atlanta. Para Mascherano, a classificação entre os 16 melhores times do torneio é motivo de orgulho para a Major League Soccer.