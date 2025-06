Primeira rodada Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Suárez lamenta empate na estreia, mas reforça objetivos do Inter Miami no Mundial de Clubes: "Queremos ganhar"

Equipe americana foi melhor no segundo tempo, mas não tirou o zero do placar

15/06/2025 - 00h33min Compartilhar Compartilhar