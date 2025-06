Stroll confirma volta no GP do Canadá e frustra possível estreia de Drugovich na F-1

Lance Stroll confirmou presença no GP do Canadá de Fórmula 1, no próximo final de semana. O canadense da equipe Aston Martin vai pilotar diante de sua torcida após se recuperar de um procedimento cirúrgico para tratar de problemas na mão e no punho. O retorno de Stroll frustra as expectativas do brasileiro Felipe Drugovich, reserva imediato da equipe e que seria o substituto do canadense, caso não tivesse condições de correr em Montreal.