Spalletti anuncia que deixará seleção italiana após jogo contra Moldávia

O técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti, anunciou neste domingo (8) que deixará o cargo depois do jogo da equipe contra a Moldávia, programado para segunda-feira, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

"Conversamos no sábado com o presidente da Federação Italiana e ele disse que eu serei dispensado das minhas funções de treinador da 'Nazionale'", declarou Spalletti em entrevista coletiva, dois dias depois da derrota da Itália por 3 a 0 para a Noruega em Oslo.

Apesar dessa eliminação, Spalletti foi mantido no cargo, mas rapidamente ficou sob pressão novamente com a queda nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa diante da Alemanha.

O anúncio da saída do treinador contrasta com as declarações do presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, horas antes em outra entrevista coletiva, na qual manifestou que continuava acreditando "na equipe e no projeto" de Spalletti, apesar da derrota para a Noruega, que complica a classificação da Itália para a Copa de 2026.