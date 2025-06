Spalleti se despede da Itália com vitória; Croácia goleia e De Bruyne salva Bélgica

Três dias depois da derrota para a Noruega, que levou à demissão do técnico Luciano Spalletti, a Itália venceu a Moldávia por 2 a 0 nesta segunda-feira (9), em rodada das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 que também teve vitórias de Croácia e Bélgica.

A seleção italiana não fez um jogo brilhante, mas os gols de Giacomo Raspadori (40') e Andrea Cambiasso (50') serviram para a equipe recuperar parte da confiança.

A 'Azzurra', pressionada por não ter se classificado para as Copas de 2018 e 2022, somou seus primeiros três pontos em dois jogos e ocupa provisoriamente a quarta posição no Grupo I.

"Também sofremos hoje, e há muitas explicações para isso. Em particular, vimos um grupo de jogadores cansados pelo fim da temporada", analisou Spalletti, criticando "um calendário excessivamente carregado".

No outro jogo da chave, a Noruega venceu a Estônia por 1 a 0 e se manteve na liderança com 100% de aproveitamento em quatro jogos.

Spalletti assumiu a seleção italiana em agosto de 2023, após a surpreendente saída de Roberto Mancini, que foi treinar a Arábia Saudita.

- De Bruyne salva a Bélgica -

Com a sombra da demissão de Spalletti, quem não dormirá tranquilo é o técnico da Bélgica, o francês Rudi Garcia, mesmo com a vitória por 4 a 2 sobre País de Gales.

Com 30 minutos de bola rolando, os 'Diabos Vermelhos' já venciam por 3 a 0 no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, o que parecia o início de uma goleada.

No entanto, os galeses reagiram e empataram o duelo no segundo tempo, deixando a seleção belga em situação delicada depois do empate na última sexta-feira com a Macedônia do Norte (1 a 1).

Até que o meia Kevin de Bruyne salvou a equipe marcando o gol da vitória na reta final depois de receber um cruzamento de Youri Tielemans.

No cargo desde janeiro, Rudi Garcia não teve um bom início à frente da Bélgica, depois da estreia com derrota por 3 a 1 no playoff de rebaixamento da Liga das Nações da Uefa.

Embora tenha conseguido reverter o placar na volta contra os ucranianos (3 a 0), os dois jogos disputados até o momento nas Eliminatórias europeias começam a colocar dúvidas sobre o trabalho do treinador francês.

Com oito pontos depois de vencer o Cazaquistão horas antes, a Macedônia do Norte lidera o Grupo J, seguido pelo País de Gales (7 pontos), ambos com quatro jogos disputados. A Bélgica é a terceira com 4 pontos em dois jogos.

- Croácia goleia -

E em contraste com a crise da Itália e as preocupações da Bélgica, a Croácia goleou a República Tcheca por 5 a 1.

Com os gols de Andrej Kramaric (42' e 75'), Luka Modric (62' de pênalti), Ivan Perisic (68') e Ante Budimir (72' de pênalti), os croatas atropelaram os tchecos, que descontaram com Tomas Soucek (58'), na Opus Arena, em Osijek.

A República Tcheca, com quatro jogos disputados (9 pontos) mantém a liderança do Grupo L, mas agora é pressionada pela Croácia (2ª, 6 pontos), que venceu dois jogos, nos quais marcou 12 gols.

No outro jogo da chave disputado nesta segunda-feira, a seleção de Ilhas Faroe venceu Gibraltar por 2 a 1.