SP Open de tênis inicia venda de ingressos para o público geral nesta terça

Bia Haddad é o maior nome entre as mulheres brasileiras no tênis.

O SP Open iniciou a venda de ingressos para o público em geral às 11h desta terça-feira (24) . O WTA 250 ocorrerá entre 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Os valores variam entre R$ 20 (meia no primeiro dia) e R$ 580 (inteira na final). Algumas entradas já aparecem como indisponíveis.

O torneio contará com as brasileiras Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Ingrid Martins, Victoria Barros e Nauhany Silva e também com a tunisiana Ons Jabeur, ex-número 2 do ranking.