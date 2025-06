SP Open anuncia início da venda de ingressos da competição para 24 de junho

Os fãs do tênis já podem se preparar para garantir um lugar na primeira edição do SP Open, que acontecerá entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A partir das 11h do dia 24 de junho, o público poderá adquirir ingressos para o torneio que marca a volta da capital paulista ao circuito da WTA após 25 anos. As vendas serão feitas exclusivamente pelo site da Eventim.

O torneio vai contar com as principais atletas nacionais. A paulistana Beatriz Haddad Maia tem presença confirmada, assim como das medalhistas olímpicas Luisa Stefani e Laura Pigossi. Carol Meligeni, bronze nas duplas nos Jogos Panamericanos de Lima, em 2019, será outra atração. Ingrid Martins (Top 100 no ranking de duplas) e Nauhany Silva e Victoria Barros (revelações), completam a lista.

Os ingressos custam a partir de R$ 50,00. Cada comprador poderá adquirir até 4 ingressos por sessão, com limite máximo de 22 por CPF. O pagamento poderá ser feito com cartões de crédito Visa, Mastercard, Amex, Elo e Diners, com parcelamento em até 4 vezes sem juros. Não haverá cobrança de taxa de conveniência.

Com uma estrutura completa montada em um dos maiores parques urbanos de São Paulo, o SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying e 16 duplas.

HORÁRIOS DOS JOGOS

De segunda a quinta-feira, o SP Open contará com duas sessões por dia: a primeira começará às 15h e permitirá aos compradores o acesso ao primeiro jogo da Quadra Central e todos os outros jogos no complexo. Já a segunda sessão, com início não antes das 17h30, dará acesso aos jogos a partir das 15h30 na Quadra Central, além de todos os outros jogos no complexo. De sexta a domingo, será realizada uma única sessão por dia, com início às 13h, exceto no domingo, quando a final de simples está prevista para começar às 15h.

- 6 e 7 de setembro (sábado e domingo - Qualifying): início às 13h

- 8 a 11 de setembro (segunda a quinta-feira): Sessão 1: Início dos jogos às 15h / Sessão 2: Não antes das - 17h30

- 12 de setembro (sexta-feira): início às 13h

- 13 de setembro (sábado - semifinais de simples e final de duplas): início às 13h