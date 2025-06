"Sou colorado, mas fui gremista quando era pequeno", revela Raphinha em entrevista

Raphinha foi destaque do Barcelona na temporada. LLUIS GENE / AFP

Craque do Barcelona e da Seleção Brasileira, Raphinha já revelou que torce para o Inter e que deseja vestir a camisa colorada no futuro. No entanto, o atacante deu uma declaração controversa em entrevista ao programa Conversa com Bial, exibido no canal GNT, na quinta-feira (12).

Fã declarado de Ronaldinho Gaúcho, Raphinha revelou que torceu para o Grêmio na infância, por conta do ex-jogador revelado pelo Tricolor, que depois fez história no futebol mundial.

Raphinha afirmou que jogo do Inter contra o Flamengo, em 2022, foi o mais incrível que já presenciou como torcedor. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

— Sou colorado. Ronaldinho é gremista. Já fui gremista quando era pequeno. Descobri fotos que eu torcia para o Grêmio e depois entendi que foi por causa do Ronaldinho. Onde o Ronaldinho estava, eu era torcedor — disse o jogador do Barça.

Porém, após Ronaldinho deixar o Grêmio rumo ao futebol europeu, Raphinha "virou casaca" e passou a torcer pelo Inter.

— Mas sou colorado desde pequeno. Virei casaca, não sei quando, mas virei — afirmou Raphinha.

Raphinha a e Alisson estiveram em Inter x Bahia, pela Libertadores, em 28 de maio de 2025. Inter / Divulgação

Trajetória

Fora dos planos de Grêmio e Inter na adolescência, por ser franzino e baixinho, Raphinha rodou pela várzea até receber oferta do Audax e depois defender o Avaí. Na Europa, jogou no Vitória de Guimarães-POR, quando marcou 18 gols em 43 jogos em 2017/2018 antes de ser contratado pelo Sporting com multa de R$ 256 milhões.