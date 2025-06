Soteldo deixa o Santos e é oficializado no Fluminense para a disputa do Mundial

O Santos não ficará com jogadores insatisfeitos em seu elenco. Mas vai tentar fazer dinheiro com quem quiser sair e foi o que aconteceu com o venezuelano Soteldo, que pediu para ser negociado e foi oficializado pelo Fluminense para a disputa dos Mundial de Clubes.

"O Fluminense acertou a contratação do atacante Yeferson Soteldo. O jogador de 27 anos de idade, que estava no Santos, assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2028. O atleta está à serviço da seleção da Venezuela para compromissos das Eliminatórias e se apresentará ao Tricolor diretamente nos Estados Unidos, onde a equipe se prepara para a disputa da Copa do Mundo de Clubes", oficializou os cariocas.

A negociação por 50% dos direitos federativos renderá cerca de R$ 30 milhões aos cofres santistas. A contratação era uma pedido do técnico Renato Gaúcho, que trabalhou com o venezuelano no Grêmio e sempre foi fã de seu futebol.

"Soteldo se juntará ao elenco tricolor nos próximos dias em Columbia, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele participará da preparação e será inscrito para defender o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. O Time de Guerreiros está no Grupo F e estreia na competição no próximo dia 17, às 12h no horário local (13h de Brasília), contra o Borussia Dortmund (ALE), no MetLife Stadium, em Nova York", prosseguiu o Fluminense.