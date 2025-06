Solidariedade e chuva torrencial: os desafios e as surpresas na cobertura do Mundial de Clubes

Entrada no Globo Esporte foi possível pelo presente de Gregori. Reprodução / RBS TV

Gregori Nuñez, 49 anos, é espanhol, tem ascendência cubana e mora há dois anos em Miami, onde é motorista de aplicativo. E também é um grande ser humano. Nesta quarta-feira (25), ao me deixar no estádio Hard Rock, logo que começava a chover, percebeu que eu estava sem guarda-chuva ou capa de chuva.

— Você vai se molhar — alertou.

Respondi que iria procurar um local coberto para me proteger. E ele replicou.

— Os portões do estádio ainda estão fechados e não há lugar coberto por aqui. Toma, tenho um presente para ti — anunciou.

Gregori me deu o guarda-chuva dele. E, graças a isso, consegui entrar no ar na Rádio Gaúcha e na RBS TV sem me molhar e sem que os equipamentos ficassem encharcados. A solidariedade humana é linda.

Chuva torrencial

A chuva que era média quando eu cheguei ao estádio tornou-se torrencial no exato momento em que eu entrava ao vivo no Globo Esporte, da RBS TV. Graças ao guarda-chuva do Gregori, consegui registrar ao vivo as imagens do temporal que começava a cair em Miami.

Logo depois da participação, o telão do estádio passou a emitir mensagens de alerta de raios, orientando que todos se abrigassem, como manda o protocolo americano. Fiquei por 40 minutos embaixo de uma arquibancada normalmente utilizada no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, que ocorre no mesmo complexo.

Na hora do jogo, porém, o tempo abriu e o sol apareceu. Fluminense e Mamelodi jogaram sem qualquer problema meteorológico.

Cadê a torcida?

A torcida do Fluminense deu show em Nova Jersey e em Nova York, encantando os americanos com cânticos e festa na Times Square e em outros pontos turísticos de Manhattan. Em Miami, porém, o cenário foi bem diferente.

O jogo contra o Mamelodi Sundowns foi marcado por pouca mobilização nas ruas da cidade e, especialmente, no estádio. Aparentemente, boa parte dos torcedores cariocas aproveitaram os jogos no MetLife para fazer turismo em Nova York e, depois, voltaram ao Rio de Janeiro.

Espanhol nas coletivas

O protocolo de imprensa da Fifa determina que as entrevistas coletivas tenham tradução para os idiomas dos países envolvidos e do país-sede, que, no caso dos Estados Unidos, é o inglês. No confronto entre Fluminense e Mamelodi, por exemplo, podia se perguntar em português ou em inglês, apenas.

Contudo, nos jogos do Inter Miami no Mundial de Clubes, é permitido aos repórteres também perguntar em espanhol, mesmo que este não seja um idioma oficial dos Estados Unidos. Isso porque a grande maioria dos atletas do clube tem o espanhol como língua nativa, como Messi, Suárez, Jordi Alba e Busquets, além do técnico Javier Mascherano.

Messi presente

Rosto do craque argentino está em diversos produtos. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O futebol pode não ser o esporte mais popular dos Estados Unidos, mas a figura de Lionel Messi está presente em diversos anúncios publicitários e produtos licenciados do Inter Miami que são vendidos por toda parte, sobretudo em lojas de departamento.