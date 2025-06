Sinner x Djokovic ao vivo: acompanhe a semifinal de Roland Garros

Tenistas já se enfrentaram oito vezes, com quatro vitórias para cada lado,

Nesta sexta-feira (6), o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic disputam a segunda semifinal de Roland Garros. A partida acontece na quadra central do complexo, a Philippe Chatrier, a partir das 14h.

Quem passar enfrenta o espanhol Carlos Alcaraz. Ele chegou à decisão após desistência do italiano Lorenzo Musetti no quarto set, mais cedo, também na quadra central. A final acontece no domingo (8).