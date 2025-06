Definido Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Sinner vence Djokovic em três sets e está na final de Roland Garros

Italiano vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, no domingo, em busca do primeiro título do Grand Slam francês