Sinner vence Djokovic e vai enfrentar Alcaraz na final de Roland Garros

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, derrotou o sérvio Novak Djokovic (6º) nas semifinais de Roland Garros nesta sexta-feira (6), por 6-4, 7-5 e 7-6 (7/3), e vai enfrentar o atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz (2º) na final, no domingo.

O número 1 do mundo, de 23 anos, e Alcaraz (de 22), a nova grande rivalidade do tênis mundial, já se enfrentaram onze vezes, com o espanhol vencendo sete, incluindo as últimas quatro.