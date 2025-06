Sinner perde para 45º do mundo e cai na segunda rodada em Halle

Líder do ranking mundial e em busca do bicampeonato do ATP 500 de Halle, na Alemanha, o italiano Jannik Sinner foi derrotado, nesta quinta-feira (19), pelo cazaque Alexander Bublik, 45º do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em jogo que teve 2h02min de duração e foi eliminado na segunda rodada.