Sinner elimina Djokovic e encara Alcaraz em aguardada final em Roland Garros

Em um dos duelos mais esperados de Roland Garros, Jannik Sinner fez prevalecer, nesta sexta-feira, a sua condição de líder do ranking da ATP e, num confronto duríssimo, superou o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 7/6 (7/3) em 3h16. Ao deixar pelo caminho um grande rival, o italiano tem um desafio pela frente. Vai fazer a sua primeira final do torneio parisiense. Agora, ele vai em busca justamente do seu quarto título deste nível, já que ele venceu duas vezes no Aberto da Austrália, uma delas neste ano, e também triunfou uma vez no US Open.

A derrota desta sexta, frustra mais uma vez os planos do sérvio de alcançar o 25º título de Grand Slam, que seria um recorde absoluto entre homens e mulheres. No momento, ele aparece empatado com a Margaret Court.

Este foi o quarto duelo entre os dois competidores em um Grand Slam e o italiano igualou este retrospecto particular em 2 a 2. Ele também garantiu a sua 20ª vitória consecutiva em torneios deste nível, se igualando a nomes como Bjorn Borg e John McEnroe. O número um figura na sétima posição no ranking das maiores invencibilidades levando em conta as quatro maiores competições do circuito internacional.

Sinner agora se prepara para outra grande partida. No domingo, ele terá pela frente o espanhol Carlos Alcaraz, que passou pelo italiano Lorenzo Musetti na primeira semifinal do dia, e vai em busca da defesa do título de Roland Garros.

A segunda semifinal da chave masculina foi realizada sem teto fechado, ao contrário da primeira disputa do dia na quadra central. Nas condições tradicionais de Roland Garros, Djokovic e Sinner mantiveram o confronto equilibrado até o quinto game. Foi quando Sinner aproveitou a primeira chance de quebra da partida e abriu vantagem para encaminhar a parcial.

O sérvio passou a oscilar mais no início do segundo set. A estratégia de quebrar o ritmo do adversário com "deixadinhas", algo que havia funcionado perfeitamente contra o alemão Alexander Zverev, nas quartas de final, não dava o mesmo resultado contra o italiano, que chegava com velocidade às redes.

Sinner, contudo, também passou a oscilar em seus games de saque. E ambos os tenistas passaram a ceder break points, numa disputa mais aberta e imprevisível. O italiano obteve a quebra no sétimo game e fez 4/3. Djokovic respondeu no 10º: 5/5. Na sequência, o sérvio voltou a abusar dos erros não forçados e o número 1 do mundo obteve nova quebra. Sem hesitar, fechou o set no game seguinte.

Antes da terceira parcial, Djokovic recebeu atendimento médico em quadra por causa de dores musculares na coxa esquerda. Na retomada da partida, o sérvio deu sinais de melhora e entrou em ação em busca de uma reação iminente. O histórico de equilíbrio, que guiou a partida desde o início, se manteve com os dois tenistas confirmando seus saques.