Sinner diz que passou "noites sem dormir" após perder final de Roland Garros para Alcaraz

Jannik Sinner passou noites sem dormir após perder a final de Roland Garros para o espanhol Carlos Alcaraz, admitiu o próprio tenista italiano número um do mundo neste domingo (15), ao chegar à Alemanha para participar do torneio ATP 500 de Halle, um aquecimento para Wimbledon.

Há apenas uma semana, Sinner foi derrotado por Alcaraz na decisão de Roland Garros, apesar de chegar a ter uma vantagem de dois sets e três match points a seu favor no quarto set.

A batalha épica foi decidida no super tie-break do quinto set, após 5 horas e 29 minutos de jogo, a final mais longa da história do torneio parisiense: 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (10/2).