Sinner bate Rublev com novo 3 a 0 em Roland Garros e seguirá como número 1

Sinner despachou mais um adversário sem perder set. ALAIN JOCARD / AFP

O italiano Jannik Sinner continua imbatível em Roland Garros, onde busca seu primeiro título após parar na semifinal em 2024. Nesta segunda-feira (2), o líder do ranking encarou seu principal adversário até o momento, o russo Andrey Rublev, cabeça de chave 17 e ex-Top 10, e mais uma vez foi soberano, ganhando pela quarta vez na terra batida francesa sem perder sets. Com 6/1, 6/3 e 6/4, o italiano avançou às quartas de final em exatas duas horas.

Com mais uma vitória tranquila e 200 pontos já confirmados em Roland Garros, o italiano vai garantir a manutenção da liderança do ranking ao fim do Grand Slam, independentemente do próximo resultado.

Na temporada, ele só disputou dois torneios. Foi campeão do Australian Open e ficou com o vice no Masters de Roma. São 17 jogos e 16 vitórias.

O jogo

Sinner começou a partida salvando dois break points na Philippe-Chatrier, quadra principal do complexo de Roland Garros. Depois, arrancou em alto nível e rapidamente fechou a primeira parcial por 6 a 1. Sem dar chances ao russo, ampliou para 2 a 0 com 6 a 3 no serviço do rival.

A necessidade de ganhar o terceiro set para evitar a eliminação fez Rublev melhorar seu jogo e dar mais trabalho a Sinner. Chegou a ter chance de quebra na quinta parcial, salva pelo italiano. A partida foi igual até 5 a 4, momento que o número 1 teve o primeiro match point no serviço do russo e não desperdiçou, se garantindo com 6 a 4.

O adversário de Sinner nas quartas de final será o surpreendente casaque Alexander Bublik, que superou o britânico Jack Draper, em virada de quatro sets, para colocar seu país pela primeira vez nas quartas de final do Grand Slam de Paris.

Recordes

Sinner conquistou sua 72ª vitória em um Grand Slam e se isolou como o italiano que mais vezes ganhou partidas em dos quatro maiores torneios do circuito. São 22 triunfos no Australian Open, 20 em Roland Garros, 13 em Wimbledon e 17 no US Open.

Outra marca do italiano é a de se tornar o quinto jogador mais jovem da Era Aberta a chegar a mais de seis quartas de final consecutivas de simples em eventos do Grand Slam.