Sinner atropela Bublik e avança às semifinais de Roland Garros

Italiano de 23 anos agora acumula 19 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam. JULIEN DE ROSA / AFP

Jannik Sinner avançou para as semifinais de Roland Garros com uma vitória contundente por 3 sets a 0 sobre Alexander Bublik (62º). Nesta quarta-feira (4), o tenista número 1 do mundo bateu o cazaque parciais de 6-1, 7-5 e 6-0, chegando à penúltima rodada do torneio sem ter perdido sets.

Campeão do US Open de 2024 e do Aberto da Austrália de 2025 — onde repetiu o triunfo —, o italiano de 23 anos agora acumula 19 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam.

Bublik e Sinner na quadra Philippe-Chatrier . JULIEN DE ROSA / AFP

Como foi o jogo

Após um primeiro set em que foi amplamente dominado, Bublik elevou o nível de seu jogo, com drop shots perfeitos e confirmou seu serviço, mas Sinner conseguiu desequilibrar no final do set e abriu um 2 a 0 praticamente definitivo.

O set final foi mais um monólogo do número 1 do mundo contra um Bublik que até conseguia bons golpes, mas ao mesmo tempo cometia inúmeros erros não forçados ao correr para a rede.

— Tentei me manter focado e o mais sólido possível, porque ele (Bublik) pode ter altos e baixos — disse Sinner.

— Foi uma boa atuação minha... Contra esse tipo de jogador, é preciso ser muito consistente. Estou muito feliz em como avancei para as semifinais. As semifinais de Grand Slams são muito especiais — acrescentou na quadra.

De volta após suspensão

Sinner retornou às competições no início de maio, após uma suspensão de três meses devido a dois testes positivos de doping para um esteroide anabolizante.

No ano passado, em sua primeira semifinal de Roland Garros, o italiano perdeu para Carlos Alcaraz que mais tarde conquistaria seu primeiro título em Paris.

Desta vez, Sinner terá pela frente o vencedor do duelo entre Novak Djokovic (6º) e Alexander Zverev (3º), que também se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h15min (horário de Brasília).

