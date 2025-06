Siakam e Haliburton brilham, Pacers derrotam os Knicks e avançam às finais da NBA

Pascal Siakam liderou a equipe da casa com 31 pontos, enquanto Tyrese Haliburton contribuiu com um "double-double" - marcou 11 de seus 21 pontos no quarto período -, além de dar 13 assistências, levando os Pacers à conquista da Conferência Leste após 25 anos. Na ocasião, a franquia, que contava com Reggie Miller, foi vice-campeã da NBA, sendo derrotada pelo Los Angeles Lakers na decisão do título.

Após um primeiro tempo equilibrado, o conjunto de Indiana partiu com tudo no segundo tempo e abriu 9 a 0 logo no início, com três cestas da linha dos três pontos com Thomas Bryant e Andrew Nembhard, tomando a dianteira no placar por 78 a 63. Os Knicks responderam com oito pontos seguidos, mas os anfitriões anotaram mais nove, praticamente minando a reação dos visitantes.