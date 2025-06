Mundial de Judô: Shirlen Nascimento conquista o bronze em Budapeste

Esta foi a 56ª medalha do Brasil na história da competição, a 34ª de bronze. A conta ainda irá subir para 57, assim que o gaúcho Daniel Cargnin disputar a decisão do leve (até 73 kg) masculino contra o francês Joan-Benjamin Gaba , vice-campeão olímpico em Paris-2024.

Neste domingo (15), Shirlen surpreendeu ao vencer a sul-coreana Mimi Huh , quinta do ranking, na estreia, com um waza-ari.

Na segunda luta, ela eliminou Yu-Chieh Yang, de Taipé, também com waza-ari e chegou às quartas de final, onde perdeu por ippon para a japonesa Momo Tamaoki, 11ª do mundo.

Com a derrota, a brasileira foi para a repescagem, onde venceu a sérvia Marica Perisic, com um ippon a seis segundos do final e se habilitou a disputar o bronze contra Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, que foi derrotada por waza-ari com 13 segundos de golden score.