Sesi-SP é campeão do Brasileiro Interclubes sub-18 de Atletismo

Equipe paulista comemora o título. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

O Sesi-SP conquistou o título do Campeonato Brasileiro Interclubes sub-18 de Atletismo, encerrado no domingo (8), no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá.

A equipe paulista totalizou 128 pontos, contra 101 da Fecam/Assercam, de Campo Mourão (PR) e 89 da Aecd Macaé (RJ).

Na disputa feminina, a equipe de Macaé levou o título, enquanto o Caso, de Sobradinho (DF) foi o melhor no masculino.

Beatriz Camargo Monteiro Silva (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba-SP) e Alexander Cordeiro Santa Cruz (Instituto Ideal Brasil-RJ) foram eleitos os melhores atletas da competição.

Alexander venceu o salto triplo e superou o recorde do campeonato. Ele ainda assumiu a liderança do ranking mundial na categoria sub-18. Sua marca foi de 15m78cm, superando os 15m62cm, de Thiago Carahyba Dias em 2001.

— Nos primeiros saltos eu obtive uma marca regular - fiz 15m05cm duas vezes. Queimei o quarto salto, no quinto não fiz uma marca tão boa, mas eu ainda estava em primeiro na prova. Eu pensei: eu posso mais, vou fazer mais, e com o meu treinador ali me dando a força, saiu essa marca que eu sabia que eu estava preparado para fazer — comemorou Alexander, que superou o jamaicano Amani Phillips (15m66cm) que liderava o ranking da temporada desde o dia 29 de março.

Beatriz conquistou o tricampeonato dos 100 metros com barreiras com o recorde da competição (13seg58). Nesta prova, Gabriela Petry Rahmeier, do Colégio Sinodal de São Leopoldo, fez 14seg68, e garantiu a medalha de bronze.

O Rio Grande do Sul faturou cinco medalhas, duas de ouro, uma de prata e duas de bronze.

Além do pódio de Gabriela, Maria Laura Sales Corrêa (Sogipa) foi ouro no lançamento do martelo e Maria Eduarda da Cunha (Instituto Educacional de Novo Hamburgo) foi campeã do salto em altura feminino.