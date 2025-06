Sesi-Franca vence Minas Tênis Clube, abre 2 a 1 na final e se aproxima do título do NBB

Atual tricampeão do NBB , o Sesi-Franca está muito próximo de conquistar a competição pela quarta vez seguida. Neste sábado (14), o time paulista voltou a vencer o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, e abriu 2 a 1 no playoff final. O placar de 83 a 73 refletiu a superioridade da equipe comandada por Helinho Garcia, que poder igualar José Neto, como tetracampeão. O jogo deste sábado (14) era visto pelos mineiros como uma possibilidade de passar à frente e ao menos garantir um quinto confronto, que se ocorrer será em Minas Gerais. Porém, com a segunda derrota em casa, o time mineiro precisa vencer em Franca, na próxima quarta-feira (18), para evitar que o campeonato termine.

Didi Louzada

Com mais uma atuação decisiva do armador Didi Louzada, que fez 16 pontos e deu quatro assistências, e do ala estadunidense David Jackson, autor de 17 pontos, o time paulista teve no ala-armador Georginho de Paula, o cestinha com 21 pontos. Ele ainda pegou seis rebotes, número inferior apenas aos 11 do ala-pivô Lucas Dias.



No Minas, que foi o time de melhor campanha na fase classificatória e que chegou à decisão sem perder jogos nas três etapas anteriores dos playoffs, os argentinos Franco Baralle e Juan Pablo Arengo foram os principais marchadores com 15 pontos, cada.