"Sério problema" e "golpe de realidade": o que a imprensa internacional disse sobre a estreia de Ancelotti na Seleção

Brasil segue na zona de classificação para a Copa do Mundo. Rodrigo BUENDIA / AFP

O Brasil deixou a desejar diante do Equador pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além do empate em 0 a 0, nesta quinta-feira (5), o público também pôde presenciar a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira.

Após a partida, jornais de todo o mundo repercutiram a primeira partida do italiano à frente do Brasil. Entre os comentários, o destaque é para as dificuldades que o técnico terá de enfrentar para recuperar as boas atuações do futebol brasileiro.

Outro ponto levantado é a intenção de Ancelotti apostar em uma equipe cada vez mais sólida defensivamente. Para isso, ele terá de esperar algumas partidas para conseguir consolidar seu estilo de jogo.

A repercussão da estreia de Ancelotti

Marca (Espanha)

"Sem açúcar, sem jogo bonito, nem nada do tipo. Uma sombra do que era antes."

"Este Brasil ainda não é o seu Brasil, mas, pelo que vimos, ele tem muito trabalho pela frente se quiser que o mundo volte a temer a Amarelinha e a coloque entre os candidatos à conquista da Copa do Mundo de 2026. Em Guayaquil, vimos uma seleção dominada pelo Equador, presa em seu próprio campo, preocupada em defender sua área e sem a garra necessária para criar perigo."

As (Espanha)

"Nem Carlo Ancelotti conseguiu fazer milagre em sua primeira partida no comando do Brasil."

"O Brasil sofria, quase agonizava, sempre que tinha a posse de bola. Sem ideias e com dificuldades para conectar passes, Vinicius se tornou a referência ofensiva do seu país."

"O ex-treinador do Real Madrid terá muito trabalho."

Olé (Argentina)

"Não vai acontecer da noite para o dia. O tempo também não está se esgotando para o Brasil. Mesmo com a campanha das Eliminatórias não indo bem, a presença na próxima Copa do Mundo não está em risco. São tempos em que a prioridade é começar um novo ciclo."

"Na prévia, Carletto fez uma declaração importante sobre seu novo mandato. Com o talento do Brasil bem visível, o robusto técnico italiano dará ênfase à defesa. Ele alertou que quer um time unido e batalhador. Ele sabe que, para tornar o Brasil melhor, precisa fortalecer uma área em que sua equipe tem tido dificuldades."

"A realidade é que Ancelotti está focado em construir uma Seleção Brasileira mais humana. Longe de ter o talento individual e a hierarquia de anos anteriores, a equipe atual não tem nada a perder. Eles não vencem mais jogos apenas com base em nomes. Sem uma estrutura, eles sofrem. Este é o principal desafio de Carlo Ancelotti."

El País (Uruguai)