Sem vencer, seleção brasileira masculina é eliminada da Copa América sub-16 

Lucas Moro foi o principal jogador do Brasil no torneio.

A seleção brasileira masculina sub-16 de basquete se despediu da Copa América da categoria, que classificou quatro equipes para a Copa do Mundo sub-17 de 2026, sem vencer nenhuma partida. No último jogo, pelas quartas de final da competição disputada em Ciudad Juarez, no México, o Brasil foi massacrado pelos Estados Unidos, que venceram por 129 a 50.