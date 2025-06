Sem sustos, Brasil vence o Canadá e sobe para a vice-liderança da Liga das Nações de Vôlei

Foi uma atuação sem sobressaltos. Com tranquilidade, o Brasil venceu o Canadá por 3 a 0 nesta quarta-feira (25) e subiu para a vice-liderança da Liga das Nações de Vôlei . A partida foi disputada em Chicago, na abertura da segunda fase.

O primeiro set foi o mais complicado . Com alternância de placar até a reta final, o jogo chegou a estar empatado depois dos 20 pontos. Mas depois, o saque entrou, o Brasil se impôs e venceu por 25 a 22.

Com a vantagem no placar, o time de Bernardinho se soltou. E, a partir daí, dominou ainda mais o jogo. Nos dois sets seguintes, duplo 25 a 17 para estrear com vitória tranquila na segunda fase, agora fora de casa.