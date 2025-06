Sem Neymar, Santos vence jogo-treino com a Portuguesa Santista por 2 a 1

O Santos enfrentou a Portuguesa Santista na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, em Santos, em jogo-treino e venceu por 2 a 1. Os gols do Santos foram anotados Thaciano e Tiquinho Soares. Neymar não participou de nenhum dos dois tempos de 45 minutos da atividade.

Suspenso da partida contra o Fortaleza, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, após a expulsão contra o Botafogo, o jogador foca em aprimorar o condicionamento físico. Neymar foi especulado como um possível reforço do mexicano Pachuca para atuar no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Fluminense confirmou que tentou contratar o atleta para o torneio.

O contrato de Neymar com o Santos termina em 30 de junho, e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, já afirmou que a presença dele é "fundamental dentro do campo". A intenção do dirigente é acertar um contrato que garanta a permanência de Neymar até a Copa do Mundo do ano que vem.