Sem Mbappé, Vini volta a brilhar no Real Madrid, que espera sintonia entre suas estrelas do ataque

Um dos motivos pelos quais o Real Madrid terminou a temporada sem conquistar um título importante foi o declínio de um de seus principais jogadores, o brasileiro Vinícius Júnior.

Depois de concorrer à Bola de Ouro quando o Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol na temporada 2023/2024, Vini jogou bem abaixo do seu melhor no final da passagem de Carlo Ancelotti.

O novo técnico do time merengue, Xabi Alonso, ficou encantado ao ver o atacante brasileiro brilhar na preparação para o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, na terça-feira, contra a Juventus.

Se Vini estiver em seu melhor momento, junto com o retorno iminente de Kylian Mbappé após uma gastroenterite, o Real Madrid terá o poder de fogo que precisa para ser campeão do torneio nos Estados Unidos.

Na vitória por 3 a 0 sobre o RB Salzburg, na última rodada da fase de grupos, o brasileiro abriu o placar um gol de centroavante e deu uma assistência de calcanhar para Federico Valverde fazer o segundo dos madridistas.

"Estou feliz com Vini porque marcar e dar uma assistência, estar em boa fase, é importante para todos os jogadores", disse Alonso após o jogo contra o time austríaco.

Vini Jr está em busca de uma renovação de contrato com o Real Madrid. Seu atual vínculo vai até 2027

"Tomara que eu continue aqui por muitos anos, é o clube da minha vida", declarou o jogador depois da boa atuação contra o Salzburg.

O Real Madrid precisa que Vini se encaixe no ataque com Mbappé sem sacrificar a estabilidade defensiva, um dos problemas da equipe na última temporada.

O time, que enfrenta a Juventus nesta terça-feira (1º), em Miami, por uma vaga nas quartas de final da Copa de Clubes, espera que a dupla Mbappé-Vini Jr apareça pela primeira vez sob o comando de Xabi Alonso.

O francês ficou fora dos três jogos da fase de grupos após sofrer uma gastroenterite aguda, mas está há vários dias treinando normalmente.

Para Alonso, não existe falta de sintonia entre seus atacantes, apesar dos problemas da temporada, na qual muitas vezes ocupavam os mesmos espaços pelo lado esquerdo do campo.

No fina, Mbappé acabou encontrando seu melhor nível e terminou a temporada com 43 gols marcados entre todas as competições, enquanto Vini marcou 22 gols sem estar próximo do seu melhor desempenho.

"Eles podem fazer isso. Tanto Vini por fora como Kylian um pouco mais por dentro. Não acho que uma coisa exclui a outra", disse o treinador do Real Madrid em entrevista coletiva. "As coisas podem funcionar. Eles têm a qualidade individual, mas precisamos dessa qualidade coletiva para que os jogadores se beneficiem do sistema coletivo.

- Comprometimento defensivo -

Xabi Alonso insiste desde que chegou ao clube que nenhum jogador está isento das obrigações defensivas.

Nos últimos meses, Carlo Ancelloti escalou com frequência Vinícius Júnior, Mbappé, Jude Bellingham e Rodrigo como titulares, mas a falta de pressão e recomposição dos atacantes prejudicou a equipe.

Depois do jogo contra o Salzburg, Alonso ressaltou a boa atitude de Vini nesse aspecto.

"Não só fico com o gol e com a assistência. Fico com o sacrifício, com seu comprometimento defensivo", declarou o treinador.

Embora o trabalho esteja apenas começando, o duelo contra a Juventus será uma primeira prova de como Xabi Alonso pode manejar a utilização dos dois astros do ataque merengue.