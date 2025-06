Sem margem para erro, River estreia na Copa de Clubes contra o japonês Urawa Red

O River Plate inicia sua campanha na Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (17) contra o modesto Urawa Red Diamonds, do Japão, um adversário acessível contra o qual precisa conquistar os três pontos para começar com o pé direito no Grupo E, que também inclui o mexicano Monterrey e a Inter de Milão.

Os jogadores comandados pelo técnico Marcelo Gallardo vão jogar às 16h (horário de Brasília) no Lumen Field, em Seattle, contra um time pouco conhecido fora do Japão, mas muito popular no país asiático, onde tem uma grande torcida.

"O tempo que tivemos para nos preparar foi bom para nós. Estamos ansiosos para jogar e mostrar o nosso valor", disse o treinador do River Plate em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Nos Estados Unidos, o time 'Millonario' precisa deixar para trás a recente eliminação nas quartas de final do torneio Apertura da Argentina e apresentar um desempenho sólido na elite do futebol mundial.

Para isso, "El Muñeco" Gallardo conta com o talento do jovem Franco Mastantuono, que dará seus últimos passos com a camisa do River antes de se transferir para o poderoso Real Madrid em agosto.

Canhoto habilidoso e veloz, o meio-campista de 17 anos, considerado a nova joia do futebol argentino, será uma das atrações da competição, ao lado de outros promissores jogadores como Estêvão, do Palmeiras, e Rodrigo Mora, do Porto.

"Quero ser muito comedido. Eu até me concentraria, e é isso que estamos fazendo, em termos de focar no aspecto futebolístico e nada mais", garantiu o técnico do River Plate.

É preciso "apostar que neste momento a equipe e Franco consigam vivenciar este evento esportivo da forma mais natural possível", insistiu.

As chances do River vão depender de um bom entrosamento entre Mastantuono, Sebastián Driussi e Facundo Colidio, o trio ofensivo com o qual Gallardo solucionou a falta de gols da equipe.

O técnico mais bem sucedido da história do River terá o elenco completo após seis jogadores lesionados terem sido liberados pelo departamento médico, incluindo Gonzalo Montiel e Paulo Díaz, que são candidatos a serem titulares na defesa.

No meio-campo, os veteranos Enzo Pérez e Ignacio Fernández contribuirão com sua experiência ao lado do colombiano Kevin Castaño.

- Orgulho japonês -

Em Seattle, o 'Millonario' enfrentará um time com mais glórias internacionais do que nacionais.

O Urawa Red, fundado em 1950 como o time da Mitsubishi, venceu a Liga dos Campeões da Ásia três vezes, mas conquistou apenas uma vez o campeonato profissional japonês, em 2006.

O clube participou três vezes do Mundial de Clubes em seu antigo formato de sete times, a última vez em 2023, quando foi derrotado por 3 a 0 pelo Manchester City.

O clube japonês não conta com jogadores de renome em um elenco liderado pelo meio-campista sueco Samuel Gustafson, que passou por vários times da Serie A italiana, e pelo goleiro Shusaku Nishikawa, ex-jogador da seleção japonesa.

"A competição vai receber muita atenção do mundo todo e tem um grande significado para nós", disse o goleiro Nishikawa. "Quem sabe quando um time japonês voltará a competir, porque é preciso ser campeão asiático para conquistar esse direito."

Prováveis escalações:

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández - Franco Mastantuono, Sebastián Driussi e Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa - Hirokazu Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibraten, Yoichi Naganuma - Kaito Yasui, Samuel Gustafson, Takuro Kaneko, Ryoma Watanabe, Matheus Savio - Yusuke Matsuo. Técnico: Maciej Skorza.