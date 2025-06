"Sem magia" e "fracasso": como a imprensa argentina classificou a eliminação do River Plate

River terminou a fase de grupos na terceira posição. JUAN MABROMATA / AFP

A imprensa argentina reconheceu a superioridade da Inter de Milão diante do River Plate. A derrota por 2 a 0 deixou o time argentino com a terceira posição do Grupo E do Mundial de Clubes. Por consequência, foi eliminado da competição.

Segundo o Olé, o River "não teve magia" e por isso deixou o torneio. De acordo com o jornalista Ariel Cristofalo, a equipe não merecia a classificação e teve o seu pior desempenho no Mundial no jogo da quarta-feira (25).

O TyC Sports classificou a eliminação como "O fracasso do River". Além disso, o site também deu destaque para a confusão envolvendo Acuña, após a partida.

Para o Clarín, a eliminação precoce do River no Mundial se deu com clareza, já que o time não fez por merecer dentro de campo. Além disso, o jornal lembrou que a partida foi a última de Mastantuono pelo clube, pois irá se transferir ao Real Madrid.