Seleção masculina vence Polônia, fecha semana com 100% e lidera Liga das Nações de Vôlei

Darlan foi maior pontuador do jogo. Volleyball World / Divulgação

Em um jogo valendo a liderança da Liga das Nações de vôlei, a seleção brasileira masculina venceu a Polônia por 3 a 1 (25/21, 25/21, 21/25 e 28/26), neste domingo (29), em Chicago, nos Estados Unidos. A equipe do técnico Bernardinho terminou a segunda semana da competição com 100% de aproveitamento com quatro vitórias em quatro partidas. O Brasil lidera com 20 pontos, seguido pelo Polônia, com 18.

A terceira etapa do torneio, na China, está marcada entre 15 e 20 de julho. A seleção vai enfrentar Argentina, Japão, Turquia e Alemanha.

Como Bernardinho decidiu dar uma folga a Alan, destaque da seleção nos três primeiros jogos da semana como maior pontuador, a tendência era a equipe enfrentar mais dificuldade diante dos atuais vice-campeões olímpicos e que entraram em quadra como líderes da Liga das Nações. Darlan, irmão mais novo de Alan, foi o oposto do Brasil contra a Polônia.

Darlan não repetiu os 31 pontos do irmão no sábado contra a Itália, mas chegou perto e marcou 26. Honorato, Judson e Lukas Bergmann terminaram a partida com 13 pontos cada um e Flávio marcou 11. No lado polonês,Kamil Semeniuk foi o responsável por 17 e Artur Szalpuk fez 15 pontos.

O jogo

Cachopa (D) é um dos destaques da seleção. Volleyball World / Divulgação

Sólido na recepção, o Brasil comandou o placar no primeiro set, com o levantador Fernando Cachopa distribuindo bem as bolas. Mesmo desperdiçando alguns contra-ataques, o Brasil fechou em 25/21. Darlan terminou o set inicial com 10 pontos.

A seleção conseguiu manter o volume de jogo na segunda parcial. Darlan não teve a mesma efetividade, mas mesmo assim dividiu com Lukas Bergmann o posto de maior pontuador brasileiro, com quatro pontos cada um. A equipe brasileira repetiu o placar (25/21) e abriu 2 sets a 0.

O Brasil viveu um breve momento de perda de concentração no início do terceiro set e viu o adversário abrir 2 a 0. A equipe cometeu alguns erros de recepção, mas logo se recompôs e voltou a assumir o comando do placar, mas de forma apertada. Na parte final do set, a Polônia conseguiu deslanchar e marcou 25/21.

Animada com seu primeiro set, a Polônia cresceu no jogo, melhorou na recepção e iniciou a quarta parcial na frente. A seleção brasileira só conseguiu virar o placar no 15 a 14. O jogo ficou disputado e tenso. O Brasil fez 28/26 com um erro de ataque da Polônia e fechou em 3 sets a 1.

Demais resultados:

Eslovênia 0 x 3 Japão: 25/27, 15/25 e 16/25

Irã 3 x 2 Holanda: 25/19, 22/25, 21/25, 25/19 e 15/9

Turquia 0 x 3 França: 20/25, 18/25 e 19/25

Cuba 2 x 3 Argentina: 25/23, 23/25, 21/25, 25/21 e 11/15

Bulgária 1 x 3 Ucrânia: 25/20, 19/25, 24/26 e 22/25

China 0 x 3 Canadá: 23/25, 20/25 e 23/25

Alemanha 3 x 1 Sérvia: 25/20, 25/21, 23/25 e 25/17