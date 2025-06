Seleção da Bolívia reclama de sabotagem após ficar retida na Venezuela e ameaça ir à Fifa

A seleção boliviana deveria ter retornado ao país no início da madrugada de sábado, após a derrota por 2 a 0 para a Venezuela , na sexta-feira, em Maturín, mas só conseguiu desembarcar no Aeroporto Internacional de Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, quase 12 horas depois do programado, antes de viajar a La Paz .

De acordo com a emissora Unitel, da Bolívia, as autoridades aeroportuárias venezuelanas não autorizaram a partida do voo fretado contratado pela Federação Boliviana de Futebol (FBF) após a meia-noite de sexta-feira, sem alegar um motivo específico. Nem mesmo o embaixador boliviano no país conseguiu resolver a situação e a delegação precisou retornar ao hotel.