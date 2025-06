Seleção Brasileira tem 66% de aproveitamento nas últimas 10 estreias de treinadores; relembre como foram

Treinador italiano estreia pela Seleção nesta quinta-feira (5). NELSON ALMEIDA / AFP

Carlo Ancelotti estreia na Seleção Brasileira nesta quinta-feira (5), contra o Equador. Somados, os últimos 10 treinadores da Amarelinha tiveram aproveitamento de 66% em suas estreias. Os últimos quatro estreantes conquistaram vitórias.

De 2001 pra cá, comandaram o Brasil: Leão, Felipão (2x), Parreira, Dunga (2x), Mano, Tite, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Dentre esses, a Seleção foi derrotado em apenas duas estreias. Abaixo, Zero Hora relembra como foram os primeiros jogos destes técnicos.

Leão (2001)

EUA 1x2 Brasil — Amistoso

A Era Leão como técnico da Seleção foi curta, com apenas nove jogos. No primeiro, teve êxito contra os Estados Unidos, em Los Angeles, vencendo por 2 a 1. De falta, Ronaldinho abriu o placar. Clint Mathis igualou para os norte-americanos. Na etapa final, Euller decretou a vitória brasileira.

Felipão (2001)

Uruguai 1x0 Brasil — Eliminatórias da Copa

Futuro técnico do penta, Luiz Felipe Scolari estreou com derrota na Seleção Brasileira. Apesar de ter demonstrado muita força de vontade, o time foi superado pelo Uruguai, em Montevidéu, por 1 a 0, pelas Eliminatórias da Copa.

Parreira (2003)

Brasil 0x0 China — Amistoso

Na reestreia de Parreira como treinador da Seleção, o Brasil ficou num empate sem gols com a seleção chinesa, em Guanddong. Apesar de contar com quase todas as estrelas que foram campeões do mundo no ano anterior, o time canarinho não conseguiu impor-se à frágil equipe asiática.

Dunga (2006)

Brasil 1x1 Noruega — Amistoso

O primeiro jogo de Dunga como treinador da Amarelinha terminou empatado. Em Oslo, a Seleção empatou em 1 a 1 com a Noruega, no primeiro compromisso após a Copa do Mundo de 2006. Foram dois tempos distintos do Brasil: um lento e apático e outro vibrante e ágil. Pedersen abriu o placar para os adversários. Quem igualou para o time de Dunga foi o meia Daniel Carvalho.

Mano Menezes (2010)

Estados Unidos 0x2 Brasil — Amistoso

Foi uma vitória de encher os olhos. A primeira Seleção Brasileira de Mano alegrou — e, talvez, iludiu muitos. Bem organizado defensivamente e ofensivo como nos bons tempos, o Brasil não teve grandes dificuldades para bater os Estados Unidos, em Nova Jersey, por 2 a 0. Os gols foram de Neymar — também estreante na ocasião — e Alexandre Pato.

Felipão (2013)

Inglaterra 2x1 Brasil — Amistoso

Assim como em 2001, a Seleção perdeu na estreia — a segunda — de Felipão. Desta vez para a Inglaterra, em Wembley. O Brasil, que perdeu pênalti com Ronaldinho no primeiro tempo, mostrou desentrosamento na defesa. O gol brasileiro foi marcado por Fred, enquanto Rooney e Lampard fizeram os gols da Inglaterra.

Dunga (2014)

Brasil 1x0 Colômbia — Amistoso

O início da nova fase de Dunga como técnico da Amarelinha foi salva por Neymar. Com um gol do camisa 10 em cobrança de falta, a Seleção bateu a Colômbia por 1 a 0, em Miami, no primeiro amistoso depois da Copa do Mundo de 2014.

Tite (2016)

Brasil 3x0 Equador — Eliminatórias da Copa

Uma Seleção confiante e organizada como há muito não era visto bateu o Equador por 3 a 0, em Quito, e garantiu a Tite uma estreia com vitória e boa atuação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Neymar, de pênalti, e Gabriel Jesus, em dois gols de puro talento, garantiram o placar elástico para recobrar a confiança da equipe.

Fernando Diniz (2023)

Brasil 5x1 Bolívia — Eliminatórias da Copa

O primeiro passo em direção à Copa do Mundo de 2026 começou com a Seleção Brasileira no melhor do estilo de jogo pensado por Fernando Diniz. Em Belém, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 sem dificuldades. A versão inicial do trabalho de Diniz apresentou um time ofensivo, com muitos jogadores perto da bola e que pressionou o adversário o tempo todo. A noite teve marca especial para Neymar, que superou Pelé na lista de artilheiros da Seleção chancelada pela Fifa.

Dorival (2024)

Inglaterra 0x1 Brasil — Amistoso

A estreia de Dorival Júnior com a Seleção Brasileira não poderia ter sido melhor. Jogando pela primeira vez contra um país europeu desde a eliminação na Copa do Mundo do Catar para a Croácia, o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, e quebrou uma série de quatro jogos sem vencer — três derrotas e um empate. Endrick, aos 34 minutos do segundo tempo, marcou o gol brasileiro.