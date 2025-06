Seleção brasileira feminina de rugby XV vence amistoso contra os EUA

Brasileiras venceram amistoso e seguem preparação para a Copa do Mundo. @fotojump / Divulgação

A seleção brasileira feminina de rugby XV segue sua preparação para a disputa da Copa do Mundo, que acontece na Inglaterra, em agosto. As Yaras serão a primeira equipe sul-americana a participar da competição.

Neste sábado (7), no campo do São Paulo Athletic Club, o Brasil venceu os Estados Unidos por 15 a 14. Este foi o segundo jogo entre as duas equipes. No primeiro, as estadunidenses venceram por 29 a 26.

— O objetivo destes amistosos que estão marcados é encontrar as 32 melhores jogadoras que vão compor o elenco brasileiro na Copa do Mundo — explica o treinador uruguaio Emiliano Caffera, contratado em outubro de 2023.

O jogo

O Brasil foi superior na primeira etapa e abriu o placar logo aos 4 minutos com penal chutado por Magá Graf. As brasileiras mantiveram pressão e foram premiadas aos 21 minutos com try de Giovanna Barth, recebendo offload de Camilla, que rompeu a defesa norte-americana na velocidade.

O try renovou o ímpeto brasileiro no ataque e o segundo try não tardou, com Yasmim cruzando o in-goal aos 27 minutos, após scrum, com Tixa Martins explorando o lado cego da formação e encontrando a ponta brasileira. Sem a conversão, o placar foi ao intervalo em 15 a 0 para as brasileiras.

No segundo tempo, as Falcons, como a equipe dos EUA é chamada, voltaram apostando na força de sua avançadas e conseguiram o primeiro try no pick and go com a pilar Mikaela Hall, convertido por Aly Cunningham.

O Brasil não teve o mesmo domínio territorial do primeiro tempo e viu as visitantes grudarem no placar com try de Jett Hayward em outra forte sequência de fases de suas avançadas. Cunningham converteu, deixando o placar em 15 a 14.

Apesar do susto, o Brasil controlou bem o fim da partida e impediu uma reação final dos Estados Unidos.

— Não importa a quantidade de pontos, pois toda vitória vale. Trabalhamos muito para alcançar o objetivo e estamos com boa expectativa nessa preparação para a Copa do Mundo, Queremos entregar a melhor versão do rugby brasileiro em campo — comentou Yasmim Soares.

Fase final da preparação para o Mundial

A seleção brasileira fará outros três amistosos antes da estreia na Copa do Mundo: contra a Colômbia, no dia 14 de junho; e contra a Holanda, nos dias 12 e 19 de julho.

O elenco brasileiro conta atualmente com 46 jogadoras, incluindo alguns destaques da seleção de sevens, casos de Raquel Kochhann, Bianca Silva Thalita Costa e Marina Fioravanti. A definição da lista final deve ocorrer somente na segunda quinzena de julho.

Adversários na Copa do Mundo