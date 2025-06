Seleção brasileira feminina de basquete vence amistoso contra o Canadá

Bella Nascimento foi a cestinha do Brasil. João Pires / Fotojump/LBF/Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete derrotou o Canadá, neste domingo (22), por 74 a 55, em amistoso disputado na Arena Pacaembu, em São Paulo. A partida fez parte da programação do Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

De olho na participação na Copa América, que acontecerá em Santiago, no Chile, a partir do dia 28 de junho, o Brasil ainda não pode contar com suas duas principais estrelas, Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, que estão jogando na WNBA e só irão se apresentar na capital chilena.

Leia Mais Thunder x Pacers pela final da NBA; acompanhe o jogo 7 em tempo real

Quem também não esteve em São Paulo foi a nova treinadora da seleção, a estadunidense Pokey Chatman, que também viajará direto para o torneio continental. Nos treinos da semana e no amistoso, o assistente Léo Figueiró comandou a equipe.

O jogo

Alime Moura pegou 12 rebotes. João Pires / Fotojump/LBF/Divulgação

O Brasil começou a partida com uma corrida de 10 a 0 e terminou o primeiro período vencendo por 12 a 9.

A partida subiu de nível no segundo quarto, com boas roubadas de bola, transições rápidas e chutes de três pontos da ala Thayná Silva, destaque brasileiro na primeira metade do confronto.

Leia Mais Kevin Durant compra participação minoritária do PSG e deve desenvolver o basquete no clube

Do lado canadense, as experientes Kayla Alexander e Sami Hill foram as melhores. Com o marcador de 20 a 19 para o Canadá, o Brasil seguiu liderando em 31 a 29, quando os times foram para o intervalo.

O terceiro período foi mais uma vez equilibrado e as brasileiras conseguiram seguir liderando por 49 a 44. Os últimos 10 minutos foram de domínio do Brasil, que fez 25 a 11 e fechou o jogo em 74 a 55.

Cestinhas

Seleção ficou com o troféu do Jogo das Estrelas. João Pires / Fotojump/LBF/Divulgação

Com 19 pontos, a armadora Bella Nascimento, que defende a equipe universitária de William & Mary, na Virginia (EUA) foi a cestinha do confronto.

A renovada equipe brasileira teve ainda boas atuações da ala Vitória Marcelino, do Sesi-Araraquara (SP), que marcou 18 pontos, apanhou seis rebotes e deu duas assistências; da armadora Catarina Ferreira, da universidade de Oregon State (EUA) que contribuiu com 12 pontos; da ala Thayná Silva, do Sampaio Corrêa (MA), que terminou com 10 pontos e cinco rebotes e da pivô Aline Moura, do Araraquara, que garantiu 12 rebotes.

No time canadense, a armadora Sami Hill foi a cestinha com 18 pontos. A ala-pivô Kayla Alexander conseguiu um duplo-duplo de 12 pontos e 11 rebotes e a armadora Merissah Russell anotou 10. A ala-armadora Shay Day-Wilson distribuiu 10 assistências.

Copa América

A seleção brasileira viajará para o Chile no dia 25 de junho. A estreia na Copa América acontecerá no dia 28, às 15h10 (de Brasília), diante da Argentina. Completam o grupo do Brasil o próprio Canadá, El Salvador, e República Dominicana.