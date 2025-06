São Paulo anuncia o retorno de Hernán Crespo

Como já era esperado, Hernán Crespo foi anunciado, nesta quarta-feira (18), como substituto de Luis Zubeldía no cargo de técnico do São Paulo. O argentino de 49 anos retorna ao clube paulista após passagem em 2021, e tem contrato até dezembro de 2026 .

Na primeira experiência no clube, Crespo foi campeão do Paulistão. Depois que saiu do clube, sempre demonstrou interesse de retornar.