São Paulo anuncia a saída de Zubeldía; clube já tem favorito a substituto

Zubeldía assumiu o São Paulo em abril de 2024. Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

Luis Zubeldía, 44 anos, não é mais técnico do São Paulo. A saída foi oficializada nesta segunda-feira (16), após pouco mais de um ano de trabalho do argentino no clube paulista.

O favorito para o cargo é Hernán Crespo, que atualmente está sem clube após deixar o Al-Ain em novembro do ano passado. O também argentino comandou o São Paulo em 2021, quando foi campeão do Paulistão daquele ano.

Zubeldía entregou o cargo depois da terceira derrota seguida do tricolor paulista no Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira (12), após o clube perder por 3 a 1 para o Vasco, no Morumbi, o treinador já havia avisado à diretoria que queria deixar o cargo, mas a saída só foi sacramentada nesta segunda.

Apesar da diretoria tentar convencê-lo a não sair, Zubeldía manteve sua decisão nos últimos dias por entender que não havia como mudar o panorama do time neste momento.

O treinador assumiu em abril de 2024 e treinou por 85 partidas, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob o comando de Zubeldía, o São Paulo chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado e à semifinal do Campeonato Paulista de 2025. No Brasileirão foi o sexto.

Confira a nota completa do São Paulo

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube.

Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa. A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe.