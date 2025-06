São Paulo anuncia a contratação do atacante argentino Dinenno: 'É um sonho estar aqui'

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante argentino Dinenno para aumentar o seu potencial ofensivo no decorrer da temporada. O centroavante, que teve a rescisão amigável com o Cruzeiro definida mais cedo, assinou contrato até o fim de 2025.

Em entrevista ao site do clube, ele manifestou o seu contentamento com a mudança para o futebol paulista. "O São Paulo é uma oportunidade impossível de não aproveitar. É um sonho estar aqui, e quero jogar o mais rápido possível com a nossa torcida no MorumBis. Tem dois dias que estou fechando os olhos e sonhando com essa oportunidade".

Para o presidente Julio Casares, a chegada do atleta vai dar mais qualidade ao setor ofensivo e também facilitar o trabalho de Luís Zubeldía à frente do time profissional.

"É um atacante experiente e que vai qualificar ainda mais nosso elenco. Esta negociação é um bom exemplo do trabalho que estamos fazendo, de observação e monitoramento para identificar oportunidades de mercado que estejam alinhadas com nosso planejamento orçamentário", afirmou o dirigente.

No radar da diretoria, ele havia feito exames médicos no início da semana em São Paulo. Agora, a expectativa é regularizar a situação do atleta para que deixá-lo à disposição do técnico Luís Zubeldía para a partida desta quinta-feira, diante do Vasco, no MorumBis.

O atacante se encaixa no perfil procurado pelo técnico Luís Zubeldía e chega ao clube para brigar pela posição de centroavante com André Silva e Ryan Francisco, já que Calleri ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e tem volta prevista somente para 2026.