São Luiz é goleado pelo Marcílio Dias e se distancia da zona de classificação na Série D

Equipe da casa dominou a partida do início ao fim e não teve dificuldades para vencer os gaúchos. Vica Bueno

O São Luiz perdeu mais uma vez na Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (2), o Rubro foi derrotado pelo Marcílio Dias por 3 a 0 pela sétima rodada da competição. O resultado mantém o time gaúcho na sexta colocação do Grupo H, com seis pontos atrás do São José, o primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima fase. Apenas quatro das oito equipes avançam à próxima fase.

Na próxima rodada, o São Luiz volta a enfrentar o Marcílio Dias. A partida está marcada para sábado (7), às 16h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

O jogo

Na primeira etapa, os donos da casa fizeram valer o apoio do torcedor e conseguiram abrir o placar aos 18 minutos. Após cruzamento na área do São Luiz, o zagueiro Ricardo bateu com o braço na bola. Pênalti marcado. Na cobrança, Alex Gonçalves fez 1 a 0.

Já no segundo tempo, o Marcílio Dias conseguiu aumentar a vantagem aos seis minutos. Levi recebeu a bola no lado esquerdo e avançou. O jogador entrou na área e finalizou cruzado para ampliar.

Aos 21min, Alex Gonçalves voltou a balançar as redes após pegar o rebote do chute de Rafael Oller. Contudo, a arbitragem assinalou impedimento, anulando o gol.

Mesmo assim, o Marcílio Dias seguiu no ataque e chegou ao terceiro gol em boa troca de passes. Levi recebeu perto da área e tocou para Marquinhos, que entrava na área pelo lado esquerdo. Ele tocou para o lado, onde estava Rafael Oller, que só empurrou para o fundo das redes.

Do lado do São Luiz, o goleiro Guilherme Medina foi bastante exigido durante os dois tempos. Aos 43 minutos, Weverton derrubou Rogério Sena na área, sendo assinalado outro pênalti. O goleiro do Rubro defendeu a cobrança de Alex Gonçalves.