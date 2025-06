São José anuncia novo técnico

O São José anunciou, na noite desta quarta-feira (18), o novo técnico para a sequência da temporada. Trata-se de Sandro Resende, de 48 anos . No ano passado, ele conduziu o time à conquista inédita do Gauchão sub-20 .

Ele entra no lugar de Gabardo Júnior, que deixou o clube para trabalhar na Série C. A saída foi anunciada também nesta quarta-feira. Gabardo será o técnico do Anápolis, de Goiás, e chega com o objetivo de salvar o time do rebaixamento — a equipe é a lanterna da competição.